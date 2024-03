Toscana | Meloni | ' emendamento a dl Pnrr | 66 mln per famiglie colpite'

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Siamo riusciti a definire la copertura dei 66 milioni di euro necessari alle" dall'alluvione: "questo lavoro ci consente la settimana prossima di presentare unal decretoper avere le risorse immediatamente disponibili". Così la presidente del Consiglio Giorgia, alla firma del patto di coesione con la. La premier ha poi spiegato che il governo ha "attivato l'interlocuzione con la Commissione europea per finanziare interventi per altri 67 milioni dal fondo di solidarietà europeo".

Senza gli elettori 5stelle e i disillusi dalla sinistra, ‘yo soy Giorgia’ governerà ancora 40 anni: Attenzione: senza non tanto il M5S, la cui dirigenza ha una presa modesta sul suo elettorato, ma senza i suoi elettori, e di quelli ormai disillusi dalla sinistra, ‘yo soy Giorgia’ governerà ancora ...ilfattoquotidiano

Nardella: “Meloni mandi 200 agenti e ripristini il fondo per l’edilizia popolare”: Più agenti in città e risorse per l’emergenza abitativa. Queste le (rinnovate) richieste del sindaco di Firenze Dario Nardella alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi pomeriggio in città ...firenzetoday

Agenzia Dogane: il Governo penalizza 80mila imprese di Arezzo e Siena: SIENA. “Fermare il declassamento degli Uffici territoriali delle Dogane di Arezzo e Siena: è inammissibile penalizzare 80 mila imprese che garantiscono ...ilcittadinoonline