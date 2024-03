(Di mercoledì 13 marzo 2024) Da Ragusa, dove è in corso la seconda udienza preliminare per il casoannuncia il ritorno incon la nave entro due settimane

CMF Buds: gli auricolari Nothing arrivano in Italia a prezzo scontato!: Come saprete, Nothing, azienda ormai ben nota nel settore della telefonia mobile, è di recente tornata alla ribalta con il suo Nothing ... ma anche ad una resistenza all'acqua IP54, che li rende una ...tomshw

"Torneremo in acqua con Mare Jonio". Così Casarini sfida i giudici: Da Ragusa, dove è in corso la seconda udienza preliminare per il caso Mare Jonio, Casarini annuncia il ritorno in mare con la nave entro due settimane ...ilgiornale

Nuoto Sub Faenza: gli Under 16 della pallanuoto sbancano Bologna: Vittoria da incorniciare per la squadra Allievi Under 16 di pallanuoto del Nuoto Sub Faenza: a Bologna ha battuto i padroni di casa della President per 9 a 7. L’incontro valevole per la 4^ giornata ne ...ravennawebtv