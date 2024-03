Torneo Indian Wells |  Sinner batte Shelton e vola ai quarti

Luca, è tutto vero. Ha il poster di Djokovic, ieri l’ha battuto sul campo: "Lui per me è come un dio": La favola di Nardi, il ventenne tennista al Torneo di Indian Wells: "Mi tremavano le gambe". In tre set ha mandato al tappeto il numero uno al mondo: la sua Pesaro esulta. Tutto è cominciato da quel ...ilrestodelcarlino

Sinner batte Shelton in 2 set (7-6, 6-1) e vola ai quarti di finale di Indian Wells. Affronterà il ceco Lehecka: Ancora una vittoria per Jannik Sinner. L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben Shelton, numero 16, qualificandosi per i quarti di finale del Torneo Atp 1000 ...ilmessaggero

ATP Indian Wells, Jannik Sinner: “Contro Lehecka devo esprimere il mio miglior tennis e su Nardi dico…”: Jannik Sinner si racconta in conferenza stampa dopo la vittoria negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells contro l'americano Ben Shelton. 7-6 (4) 6-1 lo score in favore dell'altoatesino c ...oasport