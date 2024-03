Torna Bugo a tutto rock | Il mio album motivazionale

(Di mercoledì 13 marzo 2024)crede nel’n’roll. E nel nuovoPer fortuna che ci sono io, in uscita venerdì, ne mette tanto. Ma ci crede pure suo figlio Tito, sette anni, che nello strumentale a lui dedicato ripete questa fede nella musica con la spina attaccata scatenando l’orgoglio di papà. "L’ho cresciuto bene" scherza iler di Rho trapiantato a Bruxelles, dieciall’attivo. "Pure al fratello Zeno, che ha solo un anno, faccio ascoltare tanto Il torero Camomillo che Yellow Submarine. Figli e moglie sono il mio porto sicuro" assicura iler, all’anagrafe Christian Bugatti, sposato dal 2011 con Elisabetta Holsztejn Tarczewski, una diplomatica in carriera., perché “Per fortuna che ci sono io”? "Perché è una frase che può dire chiunque. Un invito a trovare la forza ...

