TopSpin 2K25 | trailer gameplay con data d’uscita pubblicato da 2K

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 2K ha condiviso i primi dettagli completi su, rivelando inoltre che ladi uscita del gioco fissata nello specifico nella giornata del 26 Aprile 2024 su PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One e PC tramite Steam. Come riportato da VGC, il publisher americano noto al grande pubblico per GTA 6, ha annunciato che il titolo sarà caratterizzato da 48 campi unici, inclusi tutti e quattro i tornei del Grande Slam e le rispettive sedi, presentando anche altri 11 campi reali. Aggiungiamo che tra i giocatori con licenza confermati al momento della stesura di questo articolo abbiamo alcune star del tennis come Emma Raducanu, Coco Gauff, Frances Tiafoe, Iga ?wi?tek e Carlos Alcaraz, così come leggende in pensione come Serena Williams, Roger Federer, Andre Agassi, John McEnroe e Steffi Graf. 2K ha aggiunto che...