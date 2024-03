Toninelli e la politica delle emozioni forti

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sarebbe facile sparare suldi turno, specie quando si tratta diin persona; quello vero, l’originale, che ieri si è rifatto vivo con un video YouTube di fine analisisui risultatiregionali. Tralascerò molte sottigliezze del suo discorso, prima fra tutte quella secondo cui l’alleanza fra Pd e M5s va bene, ma solo se i candidati sono del M5s, perché quelli del Pd perdono; donde non si capisce, secondo questo novello Mazzarino, cosa debba starci a fare il Pd in quell’alleanza. Mi concentrerò solo su un dettaglio lasciato disinvoltamente cadere dal Richelieu di Soresina, ovvero che Alessandra Todde in Sardegna ha vinto perché fa emozionare gli elettori, mentre Luciano D’Amico in Abruzzo ha perso perché non fa emozionare nessuno. Ebbene, se funzionasse davvero così, l’emozionante ...

M5S, Toninelli demolisce il campo largo: “Mi viene il voltastomaco”: “Solo a sentire campo largo mi viene il voltastomaco”, sentenzia Toninelli, che spiega il proprio punto di vista: “Va bene allearsi con il Pd, va malissimo allearsi con Matteo Renzi e Carlo Calenda e ...iltempo

Toninelli si veste da stratega dopo il voto in Abruzzo: «Campo largo Mi viene il voltastomaco»: Dopo gli strali sul carovita, Danilo Toninelli torna in campo in versione stratega. Lo fa sul suo canale YouTube «senza nessuno sponsor, senza che io vada in televisione», come rimarca in una lunga di ...corriere

REGIONALI: Toninelli, “BENE ALLEARSI CON IL PD, MAI PIU’ CON CALENDA E RENZI”: Ma possiamo dire che va meglio se il candidato è del M5S”. Così Danilo Toninelli, componente del collegio dei Probiviri del M5S, in diretta youtube. “Mai più con Calenda e Renzi, mi pare del tutto ...abruzzoweb