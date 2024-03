Tomb Raider I-III Remastered | Nuovo aggiornamento correttivo | cosa cambia?

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Da oggi è disponibile unperI-III, il quale apporta una serie di importanti migliorie a tutti e tre gli episodi della saga, scopriamo insieme disi tratta.– Gamerbrain.netMigliorie generali Aggiunte texture HD mancanti Aggiornate le texture sotto le scale in modo che non siano più influenzate dal movimento della telecamera Aggiornata l’illuminazione in alcune aree poco illuminate Risolti problemi di texture che occasionalmente scomparivano a seconda della posizione della telecamera Rivisti gli oggetti da raccogliere in luoghi poco illuminati per renderli più visibiliI Risolti i problemi di dimensioni delle immagini in ...