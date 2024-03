Tokyo | razzo privato esplode dopo lancio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 3.53 E' andato male ildi un satellite di una compagnia prvata giapponese: ilche avrebbe dovuto trasportarlo è esploso, in diretta televisiva sulla rete Nhk retta da Nhk. La startup diSpace One puntava ad essere la prima azienda privata giapponese a lanciare in orbita un satellite ma questo incidente potrebbe avere un impatto sui piani di sviluppo del progetto.