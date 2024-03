Tokyo | l’Ambasciata italiana inaugura la Casa del Design | prima esposizione permanente

(Di mercoledì 13 marzo 2024) È statata nella sede della “delItaliano”, dedicata alle eccellenze deldel Made in Italy, edi progettazione industriale in una residenza diplomatica. “Con l’ideazione del progetto – ha sottolineato l’Ambasciatore Gianluigi Benedetti – abbiamo voluto, nel nostro piccolo, fabbricare valore, rendendo gli spazi esistenti aree polifunzionali che ospitano una mostradi oggetti di. In questo modo abbiamo anche ridato al grande salone la funzione di spazio espositivo pensato precedentemente dall’architetto Gae Aulenti”. Il nuovo prospetto è stato curato dall’Architetto Matteo Belfiore e ...

Ambasciata di Tokyo inaugura la Casa del Design Italiano: È stata inaugurata nella sede dell'Ambasciata italiana a Tokyo la "Casa del Design Italiano", dedicata alle eccellenze del design del Made in Italy, e prima esposizione permanente di progettazione ...ansa

Borse asiatiche in ordine sparso: (Teleborsa) - Chiude in flessione la borsa di Tokyo, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali borse asiatiche. La piazza nipponica aveva avviato le contrattazioni in territorio positivo ...teleborsa

ADDIO VIE DELLA SETA. L’ITALIA NAVIGA VERSO IL SOL LEVANTE: Ripudiata la Bri cinese, l’Italia rinsalda i rapporti con il Giappone per riposizionarsi nello scontro Cina-Usa. Le implicazioni della svolta. La ...limesonline