"Ti porto nel bosco e ti impicco". E lo straniero picchia la moglie e abusa delle figlie

(Di mercoledì 13 marzo 2024) A Firenze, un cittadino albanese è stato condannato a sei anni e otto mesi per maltrattamenti e violenza sessuale. Era stato accusato di aver minacciato eto lae di aver percosso e molestato sessualmente le due

Nei suoi quasi nove anni di presidenza della Pallacanestro 2.015, per Giancarlo Nicosanti quella che si svolgerà sabato e domenica a Roma sarà una Final Four di Coppa Italia dal sapore speciale. ... (ilrestodelcarlino)

Azimut, le ragioni dietro al crollo del titolo in Borsa: Nel giorno dell’annuncio dei suoi risultati per l’anno 2023 ... Turchia e Brasile dove le tasse sono più elevate, un mix che ha portato il tax rate del gruppo a salire. Il dividendo. La più grande ...repubblica

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: Le guerre, l'Ucraina, la vicenda mediorientale, il progrom di Hamas, l’ingresso di Israele in Gaza e altre situazioni che si vanno sempre più sviluppando definiscono uno scenario nel quale convergono ...agenziaradicale

Legge Mercati in “Gazzetta”, in vigore dal 27 marzo - Educazione finanziaria nelle scuole: In 27 articoli la norma mira a rendere più attraente il mercato finanziario, favorire la quotazione delle Pmi e introdurre l’educazione finanziaria nelle scuole. Viene attribuita poi una delega all’es ...ntplusdiritto.ilsole24ore