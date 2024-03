Thuram | «Siamo tranquilli! Lautaro Martinez torna stasera»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024)giocheràAtlético Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’attaccante francese ha appena rilasciato una breve intervista a Inter TV. OBIETTIVO GOL – Marcusdà poche parole ma quanto basta per presentare Atlético Madrid-Inter: «Noiconcentrati su quello che dobbiamo faree vedremo quello che il campo dirà. I movimenti degli attaccanti? Sono fondamentali, come nelle partite di campionato.in squadra oggi e sarà un grande aiuto come sempre». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...