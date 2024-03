The Bends dei Radiohead compie 29 anni e anche fra un secolo se li porterà benissimo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Thedeiè uno di quei dischi ai quali dobbiamo rendere grazie. Va detto che nel 1994 Thom Yorke e soci avevano già sfornato una chicca con Pablo Honey, da molti severamente bocciato come del resto fa la stessa band dell’Oxfordshire. Il motivo per cui dovremmo ringraziare è il loro coraggio di collocarsi al di là di un contesto altamente ossessivo. La scena alternativa degli’90, ricordiamo, era fortemente satura di realtà grunge, pop punk e brit pop: come era possibile, per un gruppo di sbarbati, proporre un progetto che mettesse insieme tutto e niente? Thedeiera quella cosa che mancava: un rock alternativo in cui poesia e rumore facevano da protagonisti. Lo dimostrano capolavori come le tracce High And Dry, Just e Fake Plastic Trees, dove l’inquietudine (High ...

Indiana parish digs into local food waste, hunger issues through composting workshop: About 40 people from around South Bend, Indiana, gathered at St. Thérèse, Little Flower Catholic Church for a March 9 workshop on composting, which was discussed as an environmentally smart way to ...ncronline

By the numbers: Get to know the 32 teams playing in IHSAA boys basketball semistate: Kyle takes a closer look, from No. 1 through 32, on the remaining teams in Saturday's Indiana high school basketball semistate.msn

Six simple exercises to prevent back and neck pain: “We spend a lot of life in straight lines – sitting, standing – but the spine is a collection of pivots that bend and rotate and need to move. We don’t rotate nearly enough, then when we do need to ...telegraph.co.uk