The Batman Parte 2 | l’uscita è rimandata | non arriva più nel 2025

(Di mercoledì 13 marzo 2024) TheII, sequel del cinecomic con Robert Pattinson, si sposta verso una nuova data. Il film sarà ora distribuito il 2 ottobre 2026, cioè un anno più tardi rispetto a quella che doveva essere la data della sua uscita nelle sale di tutto il mondo. Ma non è il solo film ad essere stato rimandato per. Ecco tutte le altre novità da casa Warner Bros. The2 non è stato l’unico cambiamento degno di nota apportato al calendario delle uscite della Warner Bros. The Bride!, diretto da Maggie Gyllenhaal e interpretato da Christian Bale, occuperà la vecchia data lascata libera dal film con Pattinson e Wright e uscirà il 3 ottobre. Il film gangster di Barry Levinson e Alto Knights è stato posticipato dal 24 novembre 2024 al 21 marzo. Infine il film evento senza ...

