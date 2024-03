Terzo mandato | bocciato l’emendamento della Lega Ritirato e trasformato in odg quello sulla cancellazione dei ballottaggi nei Comuni

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Niente da fare: la battagliasulper i presidenti di regione finisce qui. Con 112 voti contrari, 26 favorevoli e 3 astenuti, il Senato ha infattiche chiedeva di innalzare da due a tre il limite dei mandati. La proposta era già stata bocciata in commissione Affari costituzionali del Senato, dopo aver ricevuto anche il parere contrario del governo. Il partito di Matteo Salvini aveva anche presentato un ulteriore emendamento, con cui aveva proposto di abolire ilo per l’elezione a sindaco neicon più di 15mila abitanti, se si raggiunge il quorum del 40% dei voti. L’idea aveva subito scatenato l’ira delle opposizioni, e non solo. Fino al punto che il partito ha deciso di ritirarlo. La ...

