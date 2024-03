Terza vittoria di fila Robbiano si avvicina alla zona playout

(Di mercoledì 13 marzo 2024)consecutiva per il, che supera Valmadrera 81-71. Top scorer della gara Giulia Marra (nella foto) con 28 punti, bene anche Discacciati, che ha realizzato quattro triple decisive. "Si tratta di unaimportantissima perché abbandoniamo laretrocessione diretta e ci candidiamo ai– racconta l’allenatore bianconero Marco Fumagalli –. Nella prima parte dell’incontro abbiamo concesso troppo, nel terzo periodo di gioco abbiamo avuto una reazione d’orgoglio e, difendendo in maniera aggressiva, abbiamo ricucito lo strappo. Poi la partita è proseguita punto a punto fino al 71-71 del quarantesimo minuto. Nel tempo supplementare abbiamo dominato la scena piazzando un parziale di 10-0 che ci ha consegnato la posta in palio. Fondamentale è stata Buscema, ...

L’OR Reggio Emilia (35) vuole blindare il secondo posto in classifica e, per farlo, va a caccia della terza vittoria consecutiva ospitando alle 17 nel match di A2 l’History Roma 3Z (16). I ... (sport.quotidiano)

Inghilterra amara: unica vittoria fra le polemiche: L’anno dopo i giallorossi volano a Newcastle superando il terzo turno di Coppa Uefa grazie allo 0-0 del ritorno. Nel 2000/01 la prima e unica vittoria della Roma in Inghilterra nel ritorno degli ...ilromanista.eu

Il Rovigo vuole prendersi la vetta: La sesta di ritorno del campionato di Serie A Elite di rugby, in programma il prossimo fine settimana, avrà come “vittima designata” il Viadana 1970 che osserverà il proprio turno di riposo. La Femi C ...polesine24

Nuoto Sub Faenza: gli Under 16 della pallanuoto sbancano Bologna: vittoria da incorniciare per la squadra Allievi Under 16 di pallanuoto del Nuoto Sub Faenza: a Bologna ha battuto i padroni di casa della President per 9 a 7. L’incontro valevole per la 4^ giornata ne ...ravennawebtv