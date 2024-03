Terribile schianto | Giacomo muore a soli 23 anni Le immagini dell’impatto

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Non ce l’ha fatta il giovane 23enne rimasto coinvolto oggi pomeriggio, mercoledì 13 marzo, nel gravissimo incidente avvenuto a Biassono. Il ragazzo,Lissoni, era residente a Nova Milanese. La sua moto si è scontrata con un’ auto guidata da una 36enne. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime ed è statotrasportato d’urgenza al San Gerardo.Leggi anche: Prete si schianta con l’auto, positivo al test della cocaina: patente ritirata Ladinamica dell’incidente La strada, via Parco, corre da Biassono a Lesmo.è in sella alla sua motocicletta. C’è una doppia curva all’altezza di un centro sportivo, poco prima di arrivare al passaggio a livello.probabilmente piega per affrontare le curve ma per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti sbanda e invade ...

