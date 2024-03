Terreni “tossici“ Intervento di bonifica per 18 aree industriali Pronti 65 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Diciotto siti dare e 65di euro messi “sul piatto“ sia dall’amministrazione regionale, che ne garantisce 14, sia dallo Stato attraverso i fondi del Pnrr per 51. Sei province interessate. Una delle regioni più densamente abitate e cementificate d’Italia e d’Europa dovrebbe in un prossimo futuro essere meno inquinata, quanto meno a livello di suoli e, grazie a una serie di operazioni diche, come ha voluto ricordare l’assessore all’Ambiente Giorgio Maione, "i territori lombardi attendono in alcuni casi da decenni". L’Alto e Ovest milanese e Varese faranno la parte del leone. C’è il caso dell’ex inceneritore di Abbiategrasso, un’area comunale dismessa dove saranno rimossi i metalli presenti e la messa in sicurezza avverrà attraverso l’impermeabilizzazione ...