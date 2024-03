Terreni a prezzi stracciati Ecco le cifre segrete dell’affare Eni-Milan per lo stadio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pensate a 32 campi da calcio, uno accanto all’altro, la cui superficie sommata fa 229.953 mq. E pensate di voler comprare tutto quel terreno alle porte dio, a San Donato, in particolare. Nell’Area San Francesco, per la precisione. Pensereste che non vi basterebbero i soldi di un paio di vite. In realtà non è così. Per rilevare quei 32 campi da calcio/229.953 mq in realtà vi basterà sborsare 1.200.000 euro. Come un appartamento da 100 metri quadri in una zona centrale dio. Secondo il rogito notarile ilha comprato a San Donato 229.923 metri quadrati per soli 1,2 milioni di euro Lo diciamo, perché 1,2 milioni è esattamente la cifra che ilAc, attraverso la sua società veicolo Sportlifecity, ha versato il 26 febbraio 2024 nelle casse di Eni Spa per assicurarsi quella grossa fetta di Parco Sud ...