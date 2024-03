Terremoto oggi in Italia 13 marzo 2024 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

(Di mercoledì 13 marzo 2024)13Lista INGV terremoti Ultima ora– In questo articolo trovatelenotizie sullediindi, mercoledì 13: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ledi ieri, 12Cosa fare in ...

Terremoto oggi | 12 marzo 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi , ... (tpi)

Terremoto a Napoli oggi: due scosse nei Campi Flegrei in serata: Stando alle prime informazioni, la scossa è stata registrata alle 19.08 ad una profondità di soli 1,3 chilometri. L'epicentro non è nella zona dei Campi Flegrei. Per il momento non ci sono… Leggi ...informazione

Santissimo Crocifisso, la chiesa riapre dopo oltre sette anni: domenica l'inaugurazione: ASCOLI - Domenica alle 11 dopo oltre sette anni dal Terremoto la chiesa del SS. Crocifisso, a Porta Romana, terminati i lavori di restauro e consolidamento, finalmente riaprirà i ...corriereadriatico

Kate e il foto gate: «Meghan se la ride, non avrebbe mai fatto un errore simile». Il web incrimina lo scatto con William: Uno scivolone mediatico inaspettato. Soprattutto se a farlo è una persona ritenuta sempre impeccabile. Non c'è pace per la famiglia reale. Alle prese con scandali e voci.leggo