Terra amara | nuova programmazione | anticipazioni al 15 marzo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Prosegue all’insegna dei cambiamenti la messa in onda di, che si avvicina al traguardo del gran finale. A partire dall’11, infatti, la soap turca lascerà spazio nel daytime allaEndless Love, ma continuerà ad andare in onda venerdì 15, in prima serata su Canale 5. Manca sempre meno al gran finale di. L’acclamata soap turca ha fatto il suo debutto nella fascia pomeridiana di Canale 5 il 4 luglio 2022 e, da allora, ha tenuto compagnia ai telespettatori alle 14.10 dal lunedì al sabato. A partire dal mese di gennaio, inoltre, la rete ammiraglia di Mediaset l’ha “promossa” alla fascia del prime time del giovedì, doppiando l’appuntamento in prima serata anche di venerdì. Cosa accadrà nei nuovi appuntamenti di “...