Tenta di investire la ex e poi la prende a botte | il video choc

Tenta di investirla, poi scende dall'auto e la picchia: donna salvata da un carabiniere in pensione che passava per caso: Ha Tentato di investire una donna con un'auto che è caduta a terra, illesa, poi è sceso dalla vettura e si è scagliato contro di lei picchiandola. È accaduato a ...leggo

Ambiente: Meloni, 'messa in sicurezza non porta consenso, ma si fa se si ha coscienza': Roma, 13 mar. (Adnkronos) - investire nella messa in sicurezza del territorio "è sempre una scelta coraggiosa della politica, perché tutti si riempiono la bocca di messa in sicurezza, ma poi per inves ...affaritaliani

Novi Ligure, Tenta di investire donna in auto poi scende e la picchia: Ha Tentato di investire una donna con un'auto che è caduta a terra, illesa, poi è sceso dalla vettura e si è scagliato contro di lei picchiandola. È accaduto a Novi Ligure in provincia di Alessandria.lanuovasardegna