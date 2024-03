Tennistavolo Reggio non riesce a battere la capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pari casalingo per il TTGrissin Bon (18), che impatta 3-3 con laAON Milano (21) e a 2 giornate dalla fine del campionato di A2 rimane a -3 dai lombardi, cui basterà un punto in 2 gare per centrare la promozione nel massimo campionato. Tra le fila cittadine spicca la doppietta di Alin Spelbus: il rumeno regola 3-2 il nigeriano Azeez Solanke e 3-0 Giacomo Izzo, mentre il terzo punto è opera di Damiano Seretti, che supera al quinto Solanke. Milano, invece, fa leva sull’ottima prova di Mattias Mongiusti, che oltre al 3-0 su Matteo Gualdi si impone 3-2 nella battaglia con Seretti, mentre Izzo regola dopo un altro match maratona Gualdi. In B1 il derby lo vince a sorpresa, l’Audax Poviglio (6), che centra la terza vittoria stagionale regolando 5-4 il favorito TT(16): sugli scudi Rocco Conciauro e l’ex Luca ...