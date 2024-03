Tennis Zani e Baldassarri trionfano nell’Oremplast

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sono Jacopoe Aurorai vincitori del trofeo "Oremplast", torneo nazionale di quarta categoria, andato in scena con formula Rodeo Weekend sui campi del CircoloMassa Lombarda. Una competizione che ha richiamato 55 fra giocatori e giocatrici.(foto), esperto portacolori del CircoloBagnacavallo (classifica federale 4.4), non inserito nel novero delle teste di serie nel tabellone maschile (41 iscritti), è stato protagonista di una cavalcata a suon di "positivi": dopo aver eliminato negli ottavi con un doppio 4-2 Paolo Duranti (4.1, Ct Zavaglia Ravenna), secondo favorito del seeding, nei quarti ha superato 4-1 5-3 Gian Luca Biancoli (4.1, Ct Villa Bolis), in semifinale ha sconfitto 4-1 4-2 Emanuele Cedioli (4.2, Polisportiva Buscherini Forlì), per completare il suo ...