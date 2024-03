Tennis | Max Giusti | ' dietro l' exploit di Luca Nardi grande lavoro della Federazione' **

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "è uno dei giovani italiani più forti, un predestinato. E' sempre stato in cima al ranking dei ragazzisua età. Ha una storia diversa da quella di Jannik Sinner, viene da Pesaro, ma con lo stesso desiderio di arrivare. E' un ragazzo che è stato molto seguito dalla". Così in un'intervista all'Adnkronos Max, attore romano notoriamente appassionatissimo di tennis, tennista lui stesso e titolare di un podcast sul tennis, 'I diariracchetta', insieme a Stefano Meloccaro.commenta così lo straordinariodel giovane tennista pesarese, che ha vinto agli ottavi di finale su Novak Djokovic all'Indian Wells. "Certo, la vittoria su Djokovic è incredibile e l'ha presentato al mondo, ...

ATP Indian Wells, Bolelli e Vavassori in semifinale di doppio: Bolelli e Vavassori non si fermano più e raggiungono la semifinale a Indian Wells battendo gli americani Lammons/Withrow in due set. Stasera la sfida con Granollers e Zeballos, in diretta alle 21.30 ...sport.sky

Sport in tv oggi (mercoledì 13 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming: 19.00 Tennis, Masters1000 Indian Wells (USA): ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. (Nardi vs Paul 2° incontro e ...oasport

Musetti eliminato al 3° turno all'Atp Indian Wells: vince Rune 6-2, 7-6: Lorenzo Musetti a caccia del pass per gli ottavi di finale a Indian Wells: il toscano affronta il n°7 del mondo, Holger Rune, avanti di un set. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis ...sport.sky