Tennis | l’inizio di stagione di Jannik Sinner è pazzesco | meglio di lui solo quattro mostri sacri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Grazie al successo ai danni di Shelton agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells,ha raggiunto quota 15 vittorie in questo 2024. L’azzurro non ha ancora mai perso e, dopo i titoli conquistati a Melbourne e Rotterdam, è determinato ad andare fino in fondo anche in California. A prescindere da come andrà, il classe 2001 ha già scritto (ulteriormente) il suo nome della storia di questo sport. Con un bilancio di 15 vittorie e 0 sconfitte, si è infatti reso protagonista del sesto miglior inizio didegli ultimi 34 anni.ha eguagliato Novak Djokovic (che nel 2023 vinse ad Adelaide e Melbourne prima di vedere la sua striscia interrompersi in semifinale a Dubai) e Andre Agassi (che ci riuscì nel 1995). Ovviamente non è ancora finita perchépuò continuare a ...