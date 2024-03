Tennis | a Phoenix rientro vincente per Berrettini

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (askanews) – Finalmente un sorriso per Matteo. Il ventisettenne romano ha esordito con una vittoria al Challenger 175 di(Arizona). Ed è già unconquello che batte in rimonta il francese Hugo Gaston in un torneo dove ci sono molti reduci da Indian Wells (eliminati subito). Finisce 3-6 6-3 6-1 per, in una partita in cui l’azzurro comanda sempre lo scambio e va in crescendo per tutto il match. L’ultima vittoria del finalista di Wimbledon 2021 risaliva al primo turno degli Us Open dell’anno scorso, contro un altro francese, Hugo Humbert. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

