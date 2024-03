Telecamere nei bagni e nelle camere | Airbnb li vieta nei suoi annunci

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dal 30 aprile nessuno potrà prevederedi sorveglianza negli spazi interni e anche in spazi esterni come le saune. Consentiti i videocitofoni...

Grosseto, 1 febbraio 2024 – Il ripetersi dei furti nelle attività commerciali di via Emilia preoccupa non poco anche le associazioni di categoria che tornano a chiedere – come primo deterrente – ... (lanazione)

Comune: In via Giordania occhio attento e pulizia straordinaria: Grosseto: Sono partite questa mattina le operazioni di pulizia straordinaria in via Giordania, un'area da tempo soggetta ad abbandono illecito dei rifiuti. Grazie al via libera dalla Polizia municipal ...maremmanews

Derubata al ristorante da borseggiatori professionisti, nei guai una coppia cubana: Il furto è avvenuto sulla via Emilia Parmense nell'ottobre scorso. I malviventi sono stati ripresi dalle Telecamere e poi individuati. Nel bottino 3500 euro tra contanti e dispositivi elettronici ...ilpiacenza

Impiegate obbligate a non indossare l'intimo e spiate in bagno: imprenditore nei guai: Tra le altre cose che la procura gli contesta e che ieri gli sono costati la ceralacca su un patteggiamento a 3 anni e mezzo di reclusione - a cui aggiungere un altro anno di misura di sicurezza ...leggo