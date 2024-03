Tecnologia | cos’è una VPN e quando si utilizza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNell’era digitale odierna, la privacy e la sicurezza online sono diventate una priorità per molti internauti. È qui che entra in gioco una virtual private network se poi è una VPN gratis ancora meglio. Questacrittografa il traffico internet e nasconde il vero indirizzo IP dell’utente, offrendo un livello aggiuntivo di protezione durante la navigazione sul web. Le reti private virtuali svolgono diverse funzioni chiave per tutelare la privacy e l’anonimato online. In primo luogo, crittografano tutti i dati che transitano attraverso la connessione, rendendo praticamente impossibile per chiunque intercettare le informazioni. Questo è particolarmente importante per le connessioni Wi-Fi pubbliche, vulnerabili agli attacchi di hacker. Inoltre, mascherano l’indirizzo IP reale dell’utente, rendendo difficile tracciare la loro attività ...