I poveri si impoveriscono ma per i ricchi il presente è sempre radioso. Le disuguaglianze dei redditi italiani sono cresciute a favore del l’1% più ricco che, in proporzione, paga meno tasse rispetto ... (lanotiziagiornale)

Bologna, 9 marzo 2024 – “Non sono un evasore : ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse , spesso in anticipo, a credito. È in corso una indagine: sono normali controlli che vengono ... (ilrestodelcarlino)

Tasse sempre più "facili": tutti i 18 condoni di Meloni: I nuovi condoni sulle Tasse per il 2024: stralci e rate per gli evasori I condoni ... E non è finita qui: "È solo l'inizio di un percorso, lavoreremo per avere un fisco sempre più giusto [...] equo, ...today

Smarriti, delusi, arrabbiati: gli elettori Dem di New York logorati dalla candidatura di Biden, tra chi si tura il naso e chi vira su Trump: Gli stupiti. I delusi. I folgorati. Sono i tre tipi di democratici che si incontrano per le strade di New York in questi giorni. Non si tratta per forza di attivisti o militanti. È gente che di solito ...ilfattoquotidiano

Tasse, una sanatoria tira l’altra. Così il governo premia gli evasori: Il decreto passato in Consiglio dei ministri straccia le cartelle non riscosse entro cinque anni e consente di pagare i debiti in 120 rate. Ed è solo l’ultimo capitolo di una serie di provvedimenti co ...editorialedomani