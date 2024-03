Tariffe modificate dai gestori Bollette del gas fino a seimila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024)mensili del gasa 6 milaper famiglia. È quanto denuncia Adiconsum Bergamo. "Buona parte dei reclami che pervengono alle nostre strutture – spiega Mina Busi, presidente Adiconsum Bergamo - riguardadel gas emesse da Enel energia. Un caro energia che sta mettendo in difficoltà migliaia di famiglie". L’associazione dei consumatori, che fa capo alla Cisl, ha segnalato il problema: la maggior parte dei consumatori che si sono rivolti agli sportelli per ricevere assistenza ha ricevutoaumentate senza aver ricevuto alcuna comunicazione. "Peraltro, tali aumenti – spiega Busi – sono stati effettuati sia per chi aveva un prezzo fisso sia per coloro che avevano un prezzo variabile e su contratti definiti a tempo indeterminato. Abbiamo vistoal ...