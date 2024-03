Tajani | ' il Papa vuole la pace | non è schierato con Mosca'

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Credo cheFrancesco abbia fatto il, abbia dato un messaggio di. E' stato chiarito che illae non si èdalla parte della Russia. Io ho interpretato il suo messaggio come quello di chibattersi per la. Non è un politico, ma una guida spirituale per tutti i cattolici e per il mondo cristiano. Credo che il suo messaggio fosse indirizzato a spingere le parti in causa a lavorare per la". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antoniosu La7, rispondendo a una domanda sulle parole delsulla "bandiera bianca" in Ucraina.

