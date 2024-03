Taglio del nastro per il murales di Amed col sindaco Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiqualificare le aree urbane attraverso la street art: dopo Torino, Milano, Bologna, Roma e, anche Salerno sceglie la fruizione pubblica e democratica dell’arte per regalare maggiore appeal ai suoi angoli più suggestivi e per cementare il senso di collettività. In questo solco si inserisce l’opera realizzata da Giuseppe De Martino “”, che sarà inaugurata in via Mazza 7/9 domani, giovedì 14 marzo, alle 12, alla presenza deldi Salerno Vincenzo, dell’assessore comunale all’Urbanistica Dario Loffredo, dello stesso artista e di Nicola Monetti, ideatore e amministratore di Pizzà. Dopo ilraffigurante Masuccio Salernitano che abbellisce la pizzeria situata nel vicolo dedicato allo scrittore e novellista, un’altra opera di urban art va ad ...