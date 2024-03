Svolta nell’omicidio di Enore Saccò | quattro arrestati Volevano uccidere anche la testimone scomoda?

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bressana Bottarone (Pavia), 13 marzo 2024 -per omicidio e occultamento di cadavere. I carabinieri del Nucleo investigativo di Pavia e della Compagnia di Stradella hanno eseguitofermi per la morte di, 75enne ucciso nella serata dello scorso 12 febbraio e poi trovato carbonizzato nella sua casa data alle fiamme a Bressana Bottarone. I presunti responsabili sonouomini di 40, 35, 30 e 26 anni, due portati in carcere a Pavia e due in quello di Voghera. Laè scattata con perquisizioni domiciliari effettuate dai militari allertati da conversazioni intercettate, che hanno fatto temere il possibile omicidiodella fidanzata di uno dei coinvolti, che era al corrente dell'accaduto. "Da quanto ...

