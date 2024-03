Superare le barriere dell’Autismo | una lezione di vita al Veneziano-Novelli

L’App per i Musei civici: "Cultura a portata di tutti": Da una parte un passo nella direzione dell’accessibilità e inclusività, come sottolineato a più riprese, per Superare barriere fisiche e di comprensione. Dall’altra il germe di un’operazione di ...lanazione

Viola compra casa a famiglia senzatetto, ma è costretta a rivelarlo...: La professoressa: "Siamo felicissimi di avere comprato una casa per loro. Non ho mai visto né Cgil, né Caritas, né istituzioni o altre associazioni" ...affaritaliani

Potenza, la storia di Domenico: runner ipovedente che con la corsa abbatte le barriere: POTENZA - Il running può Superare ogni barriera: anagrafica, fisica e mentale. Non ci credete Provate a chiederlo al potentino Domenico Romaniello, ipovedente prossimo ai 76 anni, da almeno mezzo ...lagazzettadelmezzogiorno