Sudtirol-Cremonese | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli altoatesini provano ad acciuffare un posto nei playoff, mentre i grigiorossi sono proiettati verso la promozione diretta.si giocherà sabato 16 marzo 2024 alle ore 14 presso lo stadio Druso: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta rimediata sul campo dello Spezia ha interrotto la striscia di quattro risultati utili consecutivi. La squadra di Valente è tredicesima a quota 35, ed è comunque ancora in corsa per i playoff, visto che l’ultimo posto utile dista tre punti I grigiorossi, vincendo il derby lombardo contro il Como, ha ottenutoil terzo successo consecutivo, balzando al secondo posto che significa al momento promozione diretta. La squadra di Stroppa cercherà di difendere la ...

Il gruppo di Aglietti ha solo 21 punti: La classifica di Serie B vede il Parma in testa seguito da Cremonese e Venezia. Il prossimo turno presenta sfide cruciali tra le squadre in lotta per la promozione e la salvezza.msn

Già oltre 600 i biglietti acquistati dai cremonesi per Bolzano: COMUNICATO US CremoneseSono oltre 600 i biglietti del settore ospiti già acquistati per Sudtirol-Cremonese, in programma allo stadio “Druso” di Bolzano sabato 16 marzo alle ore 14. Altri biglietti per ...sportgrigiorosso

29^ giornata: "La Cremo blinda il 2° posto: vincono Venezia e Palermo, Doria in zona playoff": La vittoria della Sampdoria in casa contro l'Ascoli chiude la 29^ giornata di campionato.La Cremonese blinda la seconda posizione in classifica battendo il Como nello scontro diretto, proseguendo la r ...sportgrigiorosso