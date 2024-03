Successo internazionale nella kickboxing per l’aretino Lorenzo Corsetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Arezzo, 13 marzo 2024 – . Il venticinquenne atleta del Team Jakini ha vissuto una trasferta in Inghilterra per combattere al Championshipdi Barnsley dove ha incrociato i guantoni nei -75kg con Khan Haider, campione britannico sostenuto dal tifo di oltre tremila spettatori. In questo delicato scenario,ha dimostrato la giusta combinazione tra tecnica e carattere per essere protagonista di un incontro di altissimo livello che è terminato con una convincente vittoria ai punti e che legittima ora l’ambizione di lanciare l’assalto al titolo europeo. Questa affermazione dà infatti seguito a un periodo particolarmente positivo perche aveva preso il via nel giugno del 2023 con la vittoria del titolo italiano e che è poi proseguito con le prime soddisfazioni in campotra cui ...