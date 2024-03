Suarez | «Inter con due attaccanti spettacolari La chiave sarà una!»

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’ex Atletico Madrid, Mario, ha parlato in vista della partita tra Colchoneros tra. A detta sua, ladel match è una e significativa. LA? Mario, a Marca, si esprime sulla partita di questa sera tra Atletico Madrid e: «Se tieni la porta inviolata hai più possibilità di vincere. Da lì deve partire l’Atleti. L’genera tanto, attacca con tanti giocatori. Hanno duecome Thuram e Lautaro Martinez, ma hanno anche Calhanoglu, Barella… E poi difendono anche molto bene, come tutte le squadre che riescono ad arrivare lontano. Difendere bene ed essere forti in area è la».-News - Ultime notizie e calciomercato- ...

Godin , doppio ex di Atletico Madrid e Inter , ha presentato la partita di mercoledì celebrando anche Lautaro Martinez . Ma alla fine si schiera per una squadra. Il suo Inter vento a Mundo ... (inter-news)

Inzaghi: “Il nostro percorso parte prima di Istanbul, l’Atletico in casa si trasforma ma noi non speculeremo”: L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha sottolineato la grande forza degli spagnoli tra le mura amiche. Vigilia di Atletico Madrid-Inter e quindi giorno di conferenza stampa per Simone Inzaghi; ecco ...calcioblog

Godin: “Gara incasinata per l’Atletico ma c’è il fattore campo, Lautaro mi ricorda Luis Suarez”: L’ex capitano dell’Atletico Madrid, Diego Godin, ha giocato anche nell’Inter per una stagione. Diego Godin ha parlato a Mundo Deportivo di come si avvina al big match domani l’Atletico Madrid. “Ha alt ...calcioblog

Godin: “Amo l’Inter, ma spero passi l’Atletico. Lautaro impressionante. Gli ho detto…”: Le parole dell'ex difensore su Atletico Madrid-Inter a due giorni dalla gara: "Amo i nerazzurri, ma spero passi il Cholo" ...fcinter1908