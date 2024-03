“Sua figlia è nei guai” | finta Carabiniera truffa anziana

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Avevano appena messo a segno unaai danni di una 74nne di Velletri quando i Carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno deciso di effettuar un controllo proprio su quelle due donne residenti a Napoli. Accertamento che ha portato al rinvenimento di 5mila euro in contanti e gioielli in oro.da una– ilcorriereedellacitta.comLa somma e i monili hanno indotto i militari a svolgere indagini mirate per arrivare a scoprire che le due donne, una 42enne e una 41enne, avevano messo a segno unain concorso ai danni di un’. La prima è stata arrestata, la seconda denunciata. L’ha raccontato ai militari cosa era successo È stata poi la vittima del raggiro a raccontare cosa le ...

Per ora è solo una promessa. Ma di quelle che non si dimenticano, soprattutto crescendo. Bianca Balti , modella e volto di brand internazionali di moda e luxury, ha deciso che farà a sua figlia ... (ilfattoquotidiano)

Ferruccio Casamonica, morto in carcere a Lecce il boss della Romanina: era stato condannato a 25 anni per mafia: È morto ieri nella casa circondariale di Lecce Ferruccio Casamonica, considerato al vertice del clan che aveva la sua base logistica alla Romanina e condannato lo scorso 29 dicembre ...ilmessaggero

Lily Allen confessa: “Le mie due figlie mi hanno completamente rovinato la carriera, una madre non può avere tutto”: Lily Allen, un tempo celebre volto della scena pop internazionale grazie a hit come “Smile”, “Fuck You” e “Somewhere only we know”, ha raccontato in un’intervista di come la sua vita abbia preso una s ...ilfattoquotidiano

Accusata di non aver impedito la violenza del “pastore” sulla figlia: mamma assolta: Era accusata di un fatto gravissimo: non aver impedito al "pastore" della comunita' religiosa che frequentava di abusare o quantomeno tentare ...irpinianews