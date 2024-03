Studio Cna | crescono le imprese guidate da immigrati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Firenze, 13 marzo 2024 - Sono quasi 19mila (18.839 per l’esattezza) lefiorentine gestite da persone nate all’estero, il 30,8% di tutte quelle presenti in Toscana (che è la terza regione d’Italia per imprenditorialità straniera, dopo Lombardia e Lazio). A rilevarlo il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria curato dal Centro Studi e Ricerche Idos, in collaborazione con Cna che fa il punto sul comparto a fine 2022. L’imprenditorialità immigrata si conferma non solo come un pilastro dell’economia, ma anche come un esempio di dinamismo e resilienza, contribuendo in modo sostanziale al progresso sociale ed economico. A confermarlo, la sua ininterrotta espansione anche in periodi di crisi e in controtendenza con l’andamento delleautoctone, tendenti al ristagno se non alla contrazione. Nel periodo 2017-2022, mentre le...