Studenti manganellati a Pisa | Romano La Russa | “Usati come avanguardie delle spranghe che 50 anni fa usavano i loro nonni”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) “I minorenni che difendete li usateche cinquant’fa”. La frase,riporta La Repubblica, è stata pronunciata dall’assessore regionale alla Sicurezza della LombardiaLadi Fratelli d’Italia durante una discussione nella giunta lombarda. Ieri al Pirellone è stata approvata dalla maggioranza di centrodestra una mozione, con primo firmatario Davide Caparini, per dare “sostegno alle forze dell’ordine e alla libertà di manifestare in modo civile”, e di “esprimere la massima solidarietà a chiunque voglia esprimere le proprie idee con la presentazione di un libro”. Per il centrodestra “le manganellate ai manifestanti sono sempre ...