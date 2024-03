Strage Bologna | la Corte dispone la perizia sul video di Polzer

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) AGI - Lad'Assise d'appello di, presieduta dal giudice Alberto Pederiali, ha disposto unasulgirato in stazione ala mattina del 2 agosto 1980 dal turista Harald. A richiedere l'esame erano stati i difensori di Paolo Bellini, imputato di concorso nelladella stazione di, mentre la Procura generale e le parti civili si erano opposte. I periti Eugenio Premuda e Giacomo Manghi avranno 20 giorni di tempo per stabilire da che posizione sono state girate le riprese in stazione ala mattina della. Soprattutto, lavuole accertare se le immagini in cui si vede l'uomo sconosciuto con i baffi, identificato come Paolo Bellini, ...