Stop alle agevolazioni fiscali per le caldaie a gas | cosa cambia dal 2024 e quali sono le alternative?

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dall’anno prossimo, leper l’installazione dia gas subiranno unmento significativo. L’obiettivo è quello di incentivare la transizione verso sistemi di riscaldamento più efficienti e sostenibili, in linea con le direttive europee volte a ridurre le emissioni di gas serra e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Scopriamo tutto nelle righe a seguire.nel dettaglio: Dal 1° gennaio: Non sarà più possibile accedere al bonus del 65% per l’installazione dia gas a condensazione. Rimarrà in vigore il bonus del 50% per l’installazione dia gas a condensazione di classe energetica A. Dal 1° gennaio 2025: Verrà abolito anche il bonus del 50% per le ...