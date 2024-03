Stipendi | NoiPA | accesso a Consultazione pagamenti inibito

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Per interventi tecnici urgenti sul sistemae al fine di consentire l’agli operatori per gli interventi sulle posizioni dio in vista delle prossime emissioni, è temporaneamentel’al servizio "", all'appe all’area personale da dispositivi mobile": lo scrivein un avviso. L'articolo .

Stipendio : da marzo ritornano le addizionali regionali e comunali. Non si tratta certo di una novità ma bisogna tenerne conto. L'importo è visibile per docenti e ATA con contratto a tempo ... (orizzontescuola)

Gli arretrati Stipendi ali per docenti e ATA sono in arrivo con emissione speciale NoiPA a marzo : lo comunica la Flc Cgil con una nota. Si tratta dell'ultima tranche di arretrati derivanti dagli ... (orizzontescuola)

Bonus in busta paga di marzo: inaspettata sorpresa per questi lavoratori: Attenzione al bonus in busta paga in arrivo nel mese di marzo 2024 per migliaia di lavoratori. A quanto ammonta e chi lo riceverà ...ilciriaco

CU 2024 NoiPA: quando e come scaricare la Certificazione Unica dei dipendenti pubblici: CU 2024 NoiPA: in arrivo la Certificazione Unica anche per i dipendenti ... Per il personale in servizio per il quale lo Stipendio relativo alla mensilità di febbraio non viene emesso per varie ...msn

Scuola, a marzo aumenti fino a 350 euro. Anief: mancano però all’appello gli anticipi del nuovo Ccnl: Con lo Stipendio di marzo oltre un milione e 200 mila lavoratori della scuola – tra docenti, amministrativi e collaboratori scolastici - ...teleborsa