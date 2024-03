(Di mercoledì 13 marzo 2024) Idella sezione radiomobile distanno indagando per ricostruire la dinamica e la matrice di quanto avvenuto nelnomadi in strada provinciale Cinquevie.Ignoti...

Caivano, Stesa nella notte al campo rom: è la seconda in pochi mesi: Diversi fori rilevati nei moduli abitativi, ma per fortuna non si registrano feriti ...ilmeridianonews

Stesa a Caivano, colpi di pistola nel campo rom: indagano i carabinieri: I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano stanno indagando per ricostruire la dinamica e la matrice di quanto avvenuto nel campo nomadi in strada provinciale Cinquevie.ilmattino

Stesa di camorra a Caivano, indagini in corso: Nel corso della notte i carabinieri della unità radiomobile di Caivano sono intervenuti in un campo nomadi situato sulla strada provinciale Cinquevie in cui ...magazinepragma