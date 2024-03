Steam Batte il Proprio Record di Giocatori Online | Cosa Significa per il Futuro del Gaming?

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La piattaforma diha iniziato il 2024 con il botto, stabilendo nuovisudi utenti. Un mix sorprendente di hit inaspettate come Palworld e Helldivers 2, tra gli altri, ha portato il numero disimultanei a livelli mai … ?

Steam è riuscito a stabilire un nuovo record di utenti collegati in contemporanea superando quello recentemente stabilito a gennaio Steam è da sempre la piattaforma più amata dai giocatori PC e ... (tuttotek)

Steam accoglie i giochi classici di EA: l'elenco completo da Populous a The Saboteur: Sullo store digitale di Valve sono appena approdati diversi videogiochi classici di Electronic Arts, come Populous e The Saboteur ...everyeye

Grazie a Steam, Proton GE e Valve, giocare su Linux è molto più facile di quanto si possa pensare. (Fonte: Wikipedia): Linux ora Batte Mac OS come piattaforma preferita dagli utenti di Steam, un risultato non da poco e grazie anche allo Steam Deck. Non c'è dubbio che Windows detenga ancora il monopolio dei giochi, ma ...notebookcheck

Ghost of Tsushima: l'esclusiva PlayStation si prepara al salto su PC: Il gioco d'azione di Sucker Punch Productions potrebbe essere la prossima produzione di PlayStation Studios ad arrivare su PC ...tgcom24.mediaset