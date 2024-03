STATS – Napoli | Osimhen una partita in fuorigioco | Lindstrom da “Urlo di Munch”

(Di mercoledì 13 marzo 2024), le pagelle della sconfitta contro il Barcellona in Champions League: bocciato l’attacco,e Kvara non incidono Ildice addio alla Champions League (e al Mondiale per Club) dopo la sconfitta contro il Barcellona. Nella serata al Montjuic per la squadra di Calzona sono venuti meno Kvara e. Le due stelle della squadra non raggiungono la sufficienza su nessuna dei tre quotidiani sportivi nazionali e, come loro, lo stesso discorso vale per, che sul 2-1 ha sprecato l’occasione del pareggio.– per la Gazzetta dello Sport è il peggiore in campo delcon un 5: «Pronto-via e si divora una colossale occasione che avrebbe potuto cambiare la storia: brutto segno. Nei primi 20’ va 4 volte in». ...

Barcellona Napoli, bocciato Makkelie: manca un rigore su Osimhen: Il Barcellona supera il Napoli e va ai quarti di Champions League: molti rimpianti per gli Azzurri, ma in molti bocciano l’arbitro Makkelie Un Napoli coraggioso a tratti, sfortunato, ma anche distratt ...calcionews24

Arsenal 1-0 Porto (Agg 1-1; Gunners progress 4-2 on penalties): Key STATS: Arsenal have progressed to the quarter-final of the UEFA Champions League for the first time since 2009-10, ending a run of seven consecutive last 16 eliminations in the competition. This was the ...bbc

Barcelona beat Napoli to reach Champions League quarters: Key STATS: As per Opta, Lewandowski has scored in back-to-back Champions League games for Barcelona for the first time (two goals). Raphinha has failed to score with any of his 26 shots in the Champions League ...newsbytesapp