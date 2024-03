Stasera in tv i “Poli opposti” di Luca Argentero e Sarah Felberbaum | si attraggono o respingono?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ma sio si? In effetti,sono agli antipodi in Poli opposti. La commedia romantica firmata da Max Croci che arrivain tv su Rai 1 alle 21.30. La trama di “Poli opposti” Stefano Parisi () e Claudia Torrini () fanno due lavori che non potrebbero essere più distanti. Terapista di coppia lui, avvocata divorzista lei. Lei separa le coppie, lui cerca di tenerle unite. Al momento l’amore non è al centro dei loro pensieri. Ma è innegabile che sia al centro delle loro vite. Il Dottor Parisi ripara matrimoni in ...