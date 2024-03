Startup | arriva Amalia | con Ia e algoritmi trova il caregiver giusto per ogni anziano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Labitalia) - Per supportare le famiglie nella ricerca del badante più idoneo per esperienza, competenze, tratti caratteriali e personali dell'da assistere, nasce, la piattaforma che, tramite intelligenza artificiale eilperpersona. La, inoltre, mira a fornire un ausilio concreto aipuntando a contrastare il burnout e la 'sindrome Italia', termine medico usato per indicare l'insieme di malattie invalidanti che colpisce le donne dell'Est che condividono una storia precisa: gli anni vissuti come migranti in Italia, lavorando come colf e assistenti familiari, lontane dalle loro famiglie e dai loro figli.nasce dalle esperienze ...