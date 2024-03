Startup | arriva Amalia | con Ia e algoritmi trova il caregiver giusto per ogni anziano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Per supportare le famiglie nella ricerca del badante più idoneo per esperienza, competenze, tratti caratteriali e personali dell’da assistere, nasce, la piattaforma che, tramite intelligenza artificiale eilperpersona. La, inoltre, mira a fornire un ausilio concreto aipuntando a contrastare il burnout L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

arriva in Italia una fabbrica da 3,2 miliardi di euro ma non è quella di Intel: Una Startup di semiconduttori di Singapore investirà €3,2 miliardi per costruire una fabbrica in Italia, contribuendo all'obiettivo dell'UE di aumentare la produzione di chip.tomshw

Chip, in Italia arriva l’investimento da 3,2 miliardi di euro di Silicon Box: Sfumato il progetto Intel, il Governo italiano chiude un accordo con Silicon Box per un investimento produttivo nel settore dei chip ...key4biz

UniCredit Start Lab, 20Fund e Bi-Rex: un sistema che premia la sostenibilità e l’imprenditoria femminile: Il caso di successo di Bi-rex, la Startup fondata da due scienziate che ha trovato il supporto di UniCredit Start Lab e 20Fund.startupbusiness