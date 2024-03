“SpuntiSunti” | quando l’esistenza ordinaria si scontra con la sintassi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Caserta. Immaginate un libro in cui le parole, sgrammaticate, si intrecciano in un gioco di specchi.di Massimo Gerardo Carrese, già autore dell’opera Il grande libro della fantasia pubblicata da il Saggiatore, è un libro che vi porta a spasso per la quotidianità più comune, quella che spesso sfugge al nostro sguardo distratto. Ogni racconto inè un frammento di vita, un tassello di un mosaico imperfetto. Frammenti che, apparentemente confusi e separati, si compongono in un’insolita rappresentazione della quotidianità. Massimo Gerardo Carrese è fantasiologo di professione, studioso di fantasiologia, autore di numerose pubblicazioni dalla saggistica alla narrativa nonsense. In questo libro traccia una quotidianità che ci appare familiare, ma allo stesso tempo sfuggente, filtrata da un’incessante ricerca di senso affrontata con un ...